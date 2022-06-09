Apple kredi vermeye hazırlanıyor! İşte detaylar - Son Dakika
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Apple kredi vermeye hazırlanıyor! İşte detaylar

09.06.2022 21:39
Apple kredi vermeye hazırlanıyor! İşte detaylar

Bloomberg ve CNBC'nin son raporlarına göre Apple, taksitli ödeme hizmeti Apple Pay Later kapsamında müşterilerine kredi verecek.

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC22) ilk etabı pazartesi günü gerçekleşti. Şirket; iOS 16, MacOS Ventura, iPadOS 16, watchOS 9'un yanı sıra M2 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerini tanıttı. Ayrıca kullanıcıların finansal açıdan hayatını kolaylaştıran ve taksitli ödeme imkanı sunan Apple Pay Later hizmetini vitrine çıkardı.

Apple'ın son dönemde gündemden düşmeyen Apple Pay Later, yani şimdi al sonra öde konseptli taksitli ödeme hizmetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, söz konusu servis için herhangi bir finans kuruluşuyla (bankayla) anlaşmayacak. Yani kullanıcılarına kendi cebinden sıfır faizli kısa vadeli kredi verecek.

Apple taksitli ödeme hizmeti için kredi verecek

Apple, pazartesi günü gerçekleşen WWDC22'nin ilk ayağında Apple Pay Later'ı tanıttı. Ancak şirket, ilgili servisle ilgili merak edilen detaylara çok fazla değinmedi. Burada sadece hizmetin kullanıcılara sıfır faizle ve hiçbir ek ücret olmadan altı haftaya yayılan dört eşit taksitle ödeme imkanı sunduğundan bahsedildi.

Apple kredi vermeye hazırlanıyor! İşte detaylar

Tabii konuyla ilgili akıllardaki asıl soru işareti Apple'ın yeni hizmeti için hangi finans kuruluşuyla anlaşma sağlayacağı oldu. Örneğin şirket, kendi kredi kartı Apple Card için yatırım bankası Goldman Sachs ile bir ortaklık içerisinde.

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Bloomberg ve CNBC'nin son raporuna göre Apple, şimdi al sonra öde hizmeti için herhangi bir bankayla anlaşmayacak. Şirket, buradaki maddi yükümlülükleri yan kuruluşu Apple Financing LLC ile kendi kasasından karşılamaya hazırlanıyor. Kısacası müşterilerine sıfır faizli kısa vadeli krediler veren bir banka görevi görecek. Öte yandan henüz tam belli olmasa da servisin 1.000 dolarlık bir üst sınırı olacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın yeni servisiyle ilgili açıklaması da şöyle;

Apple Pay Later, ABD'deki kullanıcılara Apple Pay ile yapılan bir satın alma işleminin maliyetini, sıfır faizle ve hiçbir ek ücret olmadan altı haftaya yayılan dört eşit taksitle ödemenin sorunsuz ve güvenli bir yolunu sunuyor.3 Apple Wallet içine yerleştirilen ve tüketicilerin finansal durumu düşünülerek tasarlanan Apple Pay Later sayesinde Cüzdan'dan Apple Pay Later ödemelerini görüntülemek, takip etmek ve yeniden ödeme yapmak kolaylaşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yeni hizmeti, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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