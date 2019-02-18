Apple Netflix'e Rakip Oluyor, 2 Dijital Hizmeti Devreye Almaya Hazırlanıyor

Apple
Netflix'e Rakip Oluyor, 2 Yeni Dijital Hizmet Geliyor.
Apple, ücretli Haber ve Video Hizmeti Sunmaya Hazırlanıyor. Giderek azalan akıllı telefon satışlarına çareyi dijital hizmetlere yönelmekte buluyor. Apple Netflix'e Rakip Oluyor.
iPhone satışları kendi beklentilerinin biraz altında kalan Apple, dijital servislere yönelik iki yeni hizmeti devreye alıyor. Buna göre önümüzdeki ay Netflix'e rakip olabilecek yeni bir "Video Aboneliği" servisi resmi olarak tanıtılacak. Düzenlenecek etkinlikte birbirinden ünlü Hollywood
yıldızları olacak. Bu yıldızlara davetiyeler gönderilmeye başlandı.
2015 yılında duyurduğu Apple Music Hizmetinden sonra ilk dijital hizmet etkinliği 25 Mart 2019'da düzenlenecek. Apple bu adımla bütün dünyada hızla kullanıcı sayısı artan Netflix'e rakip olmayı hedefliyor. Ancak Netflix'in yaptığı gibi film sektörüne içerikleri nasıl üretecek orası henüz belli değil. Bloomberg
'in haberine göre şirketin yeni haber ve video abonelik servisinin tanıtılacağı etkinlik için Jennifer Aniston
, Reese Witherspoon
, Jennifer Garner
ve yönetmen JJ Abrams gibi Hollywood'un önde gelen yıldızlarına Apple tarafından davet gönderildi.
Sözkonusu etkinlikte tanıtılması beklenen ve Netflix ile Amazon
'un Prime Video'suna benzer özelliklere sahip olacak olan yeni serviste, Apple tarafından satın alınan veya finanse edilen TV
şovları ve filmler yayınlanacak.
Ücretli Haber Servisi Hizmetide Duyurulacak
Apple News uygulamasına eklenecek olan abonelik seçeceği ile "Premium Haber Hizmeti"de alınabilecek. Kullanıcılar aylık ve yıllık paketler şeklinde üye olabilecekler. Bu yeni servislerin, iPhone satışları yavaşlayan Apple'ın gelirlerini artırmak için dijital servislere yönelme stratejisinin de bir parçası olduğu ifade ediliyor.