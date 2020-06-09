Apple Watch 6 Sağlık Takibi Özelliklerinde Vites Yükseltecek - Son Dakika

Apple tarafından satışa sunulan Apple Watch modelleri, sunduğu yenilikçi özelliklerle birlikte oldukça önemli satış başarılarına imza atıyor ve bu durum, şirketi akıllı saat sektörünün yıllardır değişmeyen lideri haline getiriyor. Bu liderliği pekiştirmek isteyen şirket, Apple Watch 6 ile birlikte bazı önemli yenilikleri kullanıcılara sunacak gibi gözüküyor. Son sızıntılara göre Apple Watch 6 sağlık takibi özelliklerinde önemli yenilikler ile gelecek.



Apple Watch 6 Sağlık Takibi Özellikleri ile Dikkat Çekecek!



Mevcut durumda Watch Series 4 ve Watch Series 5 modellerinde yer alan ve gündelik yaşam sırasında hayat kurtarıcı niteliklere sahip olan iki farklı özellik bulunuyor. Bunlardan ilki düşme algılama özelliği iken, diğeri ise elektrokardiyografi olarak öne çıkıyor.



Düşme algılama, kullanıcı aniden ve sert bir şekilde yere düştüğünde bir bildirim göndererek her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer kullanıcı belirlenen zaman diliminde herhangi bir yanıt vermezse acil durum kişileri ile yerel acil servis birimlerine uyarı gönderiliyor ve bir sorun olduğuna yönelik bildirimler yapılıyor.



Elektrokardiyografi ise tek kanallı ekg ile benzer bir şekilde çalışıyor ve kullanıcının kalbinin alt ve üst odacıkları arasında bir ritim bozukluğunun olup olmadığını kontrol ediyor. Bu gibi durumlarda Atriyal Fibrilasyon gibi birtakım sorunlar tespit edilebiliyor. Bu, felç gibi sorunlara yol açabilen ciddi bir rahatsızlık.



SpO2 Sensörü Eklenecek!



Son zamanlarda Watch Series 6 ile ilgili pek çok sızıntı ile karşılaşıyoruz ve bunların büyük bir kısmı SpO2 Sensörü hakkında bazı detaylara değiniyor. Buna ek olarak son sızıntılar da yeni modelde kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bir sensörün olacağını işaret ediyor.



Bu özellik, kırmızı kan hücreleri tarafından taşınan oksijen miktarını ölçer ve vücudun yeterli oksijeni sağlayıp sağlayamadığını ölçer. Normal süreçlerde yüzde 95 üstü seviye normal kabul edilirken daha altı riskli olarak kabul edilir. Nitekim düşük oksijen yoğunluğu, yeni tip koronavirüs gibi bazı hastalıkların da belirtileri arasında yer alır.