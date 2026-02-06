Araban'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 450 aileye et döner dağıtıldı - Son Dakika
Araban'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 450 aileye et döner dağıtıldı

Araban\'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 450 aileye et döner dağıtıldı
06.02.2026 14:37
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların hayrına 450 ihtiyaç sahibi aileye et döner ve sıcak yemek ulaştırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların hayrına 450 ihtiyaç sahibi aileye et döner ve sıcak yemek ulaştırıldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Sait Demirel Aşevi'nde, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların ruhu için adak kesildi. Kesilen adaklardan hazırlanan et dönerler, özenle pişirilerek ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şehit Sait Demirel Aşevi'nde titizlikle hazırlanan firik pilavı üzerine et döner ile birlikte üç çeşit sıcak yemeğin, öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan, yemek yapacak durumu olmayan toplam 450 aileye ulaştırıldığı belirtildi.

Yemeklerini evlerinin kapısında teslim alan Arabanlı vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen başta olmak üzere SYDV Müdürü Orhan Behçet ve aşevi personeline teşekkür ederek dua etti. Vatandaşlar ayrıca, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine ise başsağlığı diledi. - GAZİANTEP

Son Dakika Yerel Araban'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 450 aileye et döner dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Araban'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 450 aileye et döner dağıtıldı - Son Dakika
