Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

İstanbul'da bir otomobilin kaportasında ortaya çıkan görüntüler, araç tamirinde başvurulan yöntemleri yeniden tartışmaya açtı. Otomobilin marşpiyel bölümüne çekilen macunun altından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

MARŞPİYELİN İÇİNDEN AYAKKABI VE KRAMPON ÇIKTI

Otomobilin marşpiyelindeki boşluğu doldurmak için ayakkabı ve krampon kullanıldığı, bu malzemelerin üzerinin ise kaporta macunuyla kapatıldığı görüldü. Dışarıdan bakıldığında macunla kapatılmış olan bölümde kullanılan malzemeler, inceleme sırasında ortaya çıktı.

TAMİR YÖNTEMİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Kaporta ustaları tarafından yapıldığı belirtilen işlemde, otomobilin marşpiyelindeki boşluğun uygun onarım malzemeleri yerine ayakkabı ve kramponla doldurulması dikkat çekti. İşlemin hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.