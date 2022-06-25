Dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi'nde iddiaya göre Muhammet Nuri Özkurt isimli şahsın aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi'nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı.
Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı. TikTok'ta yer alan videoda "Haciz işlemi denizde iyi olur, alın sizin olsun" ifadeleri yer aldı.
Olay yerine itfaiye çağırılırken, uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı - Son Dakika