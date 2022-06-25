Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı - Son Dakika
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Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı

25.06.2022 13:17

Beylikdüzü'nde bir adamın aracına haciz geldiği iddia edildi. Şahıs, sinirlerine hakim olamayarak aracını uçurumdan atarken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Şahıs paylaşımına da "Haciz işlemi denizde iyi olur, alın sizin olsun" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi'nde iddiaya göre Muhammet Nuri Özkurt isimli şahsın aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi'nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı.

Haciz gelen otomobilini uçurumdan atan vatandaş, o anları kayda alıp TikTok'ta paylaştı

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı. TikTok'ta yer alan videoda "Haciz işlemi denizde iyi olur, alın sizin olsun" ifadeleri yer aldı.

Haciz gelen otomobilini uçurumdan atan vatandaş, o anları kayda alıp TikTok'ta paylaştı

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine itfaiye çağırılırken, uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı - Son Dakika
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