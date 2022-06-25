Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı. TikTok'ta yer alan videoda "Haciz işlemi denizde iyi olur, alın sizin olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı - Son Dakika

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