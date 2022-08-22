Araç bakımlarının aksatılması kazalara davetiye çıkarıyor! - Son Dakika
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Araç bakımlarının aksatılması kazalara davetiye çıkarıyor!

22.08.2022 13:50
Araç bakımlarının aksatılması kazalara davetiye çıkarıyor!

Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF, geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü kazaların teknik sebeplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF, geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü kazaların teknik sebeplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde ağır ticari araç parkının yaş ortalamasının 17 olduğuna, yaşlı ve yüksek kilometreli ağır ticari araçların bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle araç sahiplerini alternatif bakım çözümleri üretmeye yönelttiğine dikkat çekildi.

"Bakımsız araçlar trafikte can ve mal güvenliğini tehdit ediyor"

"Öncelikle dün meydana gelen iki kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yarılalar acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabırlar diliyorum. Her iki kazada da kazayı yapan araçların ağır vasıtalar olduğunu görüyoruz. Burada kaza olduktan sonra alınması gereken emniyet tedbirlerinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz." açıklamasında bulunan TOSEF Genel Sekreteri Hakkı Urfa, "Kazaya sebebiyet veren araçların ağır vasıtalar olması bir başka soruyu da gündeme getiriyor. Sorulardan bir bu araçların bakımlarının ne sıklıkta yapıldığı. Diğer soru ise araçlarda en önemli ekipman olan lastiklerin durumu. Bakımsız, doğru ellerde kontrolleri yapılmayan, ömrünü tamamlamış lastiklerle trafiğe çıkan her araç trafikteki can ve mal güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

Araç bakımlarının aksatılması kazalara davetiye çıkarıyor!
TOSEF Genel Sekreteri Hakkı Urfa

"Kullanılan yedek parça kalitesine de dikkat edilmeli"

Ağır ticari araçlarda fren bakımının kritik bir önem taşıdığını ifade eden Urfa, yedek parça kalitesinin de göz ardı edildiğinin altını çizdi. Urfa, "Yapılan açıklamalarda özellikle Mardin ilimizde meydana gelen kazaya sebebiyet veren araç için "Freni boşaldı" ifadesinin kullanılması önemli. Burada ağır vasıtalarda özellikle fren bakımlarının ne kadar sıklıkla yapıldığı ve fren aksamlarında kullanılan yedek parçaların kalitesine ayrıca önem verilmeli. Ayrıca fren bakımını yapan servislerin standardı ve bu servislerde çalışan teknisyenlerin yetkinliklerine de bakılmalı. Ülkemizde çalışan teknisyenlerin mesleki yeterlik belgelerinin hızlıca tamamlanması yetkin olmayan teknisyenlerin eğitimlerinin tamamlayıp bu belgeyi almaları sağlanmalıdır. Tün araçların ve özellikle ağır vasıtaların bakımlarının zamanında yapılması bu tür elim vakaların ortaya çıkmasına engel olacaktır." dedi.

"Yolcu otobüsleri tıpkı uçaklar gibi sürekli bakıma alınmalı"

Yolcu otobüslerinin de bakımsız şekilde trafikte dolaştığını söyleyen Urfa, bu araçlar için ayrı bir parantez açılması ve incelenmesi gerektiğini belirtirken, "Yolcu otobüsleri aynı yolcu uçakları gibi belirli sürelerde bakıma alınmalı ve bakım sonrası sefere çıkmalıdır. Son dönemde artan enflasyon ve küresel tedarik problemleri sebebi ile araçlarda kullanılan yedek parçaların fiyatları da ciddi oranda arttı. Bu durum, araç sahiplerini alternatif çözümler üretmeye zorluyor. Fren örneğinden devam edecek olur isek özellikle ağır vasıtalarda fren balataları pabuçlu olarak değiştirilmesi gerekirken daha az maliyetli olan ve mevcut pabuçların üzerindeki balataların değiştirilmesi yöntemi ile yapılan onarımlar hem sağlıksız hem de standart dışı bir onarım tekniği olarak risk teşkil etmektedir. Ayrıca fren bakımı yapılan ve bu bakımlarda fren balataları değişen araçların mutlaka fren testinden geçmesi gerekir. Ancak bu testleri yapabilen standartlardaki servis sayısının oldukça az olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada tüm lastik tekerlekli araçların lastiklerinin de kazalarda büyük etken olduğunu unutmamak gerekir. Doğru mevsimde doğru lastik kullanılmaması, ve lastiklerin diş derinliklerinin sınırların altında olması fren mesafesini uzattığı için kazalara sebebiyet veren en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor." şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Araç bakımlarının aksatılması kazalara davetiye çıkarıyor! - Son Dakika

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