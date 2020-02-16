Araç kiralama şirketleri yerli otomobili bekliyor

Türkiye otomobil pazarının yüzde 10'una hitap eden Operasyonel Kiralama (Filo kiralama) sektörü, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladı. Sektör temsilcileri 2022 yılı itibariyle piyasada olması beklenen yerli otomobilin, sektörü yüzde 50'ye yakın büyüteceği görüşünde.



Son yıllarda yükselen faiz ve döviz kuru nedeniyle, otomobil satışlarına da bağlı olarak, yüzde 25'e yakın daralan operasyon kiralama sektörü, yeni yıla umutlu girdi. Ekonomide yakalanan olumlu hava ile yatırıma soyunan sektör temsilcileri, 2018 yılından bu yana daralan sektörde, bu yıl büyüme bekliyor. Gökas Filo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz, hem sektör hem de şirketin hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonel kiralama sektörünün bu yıla pozitif başladığını ifade eden Gökhan Göz, asıl büyümenin 2022 yılında yaşanacağını ifade etti. 'Türkiye'nin Otomobili'nin (Yerli Oto) Türkiye ve sektör adına atılmış büyük bir adım olduğunu söyleyen Gökhan Göz, 2022 yılında piyasada olacak olan Türkiye'nin Otomobili ile kiralama sektöründe ciddi bir atılım yaşanacağını söyledi. Yerli ve milli oluşu ile Türkiye'deki şirketlerin ve bireysel müşterilerin kiralamalarda yerli otomobili tercih edeceğini söyleyen Gökhan Göz "Türkiye'nin Otomobili sektörümüzü yüzde 50 büyütecek" dedi.



"200 adet sipariş vereceğiz"



Şirket olarak kendilerinin de yerli otomobil siparişi vereceklerini açıklayan Gökhan Göz, "Yerli araç lansmanını büyük bir heyecan ve gurur ile takip ettik. Bu süreç ülkemizin otomobil sektöründe temsil edilmesi için büyük ve değerli bir başlangıç olacak. Artık ülke olarak baştan sona tamamen kendi üretimimiz olan bir araca sahip olmak ve bunu piyasaya sunmak bir hayalden çok daha öte, gerçeğin tam kendisi. Yerli otomobilimizin lansmanı yapıldığı anda yönetim kurulu başkanı olduğum Gökas Filo'nun tüm departman yöneticilerini toplayarak acilen yerli araç alımı konusunda firma olarak yatırım kararı aldık. Şahsım özellikle satın alma departmanımızı bilgilendirerek yeni araç yatırımlarımızın büyük oranda yerli aracımız olan TOGG 'a kayması gerektiğini vurguladım ve şirket olarak yerli aracımız banttan çıktığı an ilk etapta 200 adet araç alımı için şirketimizin plan ve programının hazırlanmasını istedim. Bizler şimdi yerli araç alımı ve bu araca sahip olmak isteyenlere hesaplı ve kolay kiralama seçenekleri ile sunmak için araç üretimin tamamlanarak ilk siparişlerimizin teslim edilmesini bekliyoruz. Bu süreç 2022 yılında tamamlanması beklenmektedir."



'50 milyon lira yatırım yapacağız'



Göz şirketin yatırım planları ile ilgili şunları söyledi: "Bizler her yeni yılın yatırım planını en az bir önce ki yıldan planlarız. 2020 yılının plan ve bütçesinin dışında 2021 yılının tahmini yatırım bütçesini de şirketimizin yatırım politikaları ve ülkemizin otomobil sektöründe ki gelişmeleri de dikkate alarak planlamış bulunmaktayız. Bu anlamda 2021 yılının sonuna kadar araç adedimizi minimum %40 oranında yeni araç alımları ile arttırmayı planlamaktayız. Bu da tahmini olarak 50 milyon TL'lik bir yatırım demektir. Bu yatırım müşterilerimiz tarafından en çok tercih edilen marka ve modellerin yanı sıra, markaların çıkaracağı 2020 ve 2021 araç modellerine göre şekillenecek ve yapılacaktır. Özellikle 2022 yılında piyasaya sunulacak olan yerli otomobilimiz TOGG için ciddi bir yatırım hazırlığı yapmaktayız. Hedefimiz ilk etapta 200 adet TOGG araç alımı ile araç filomuzu yerlileştirmeye sürecine başlatmak. Sonrasında ise tüm araç alım yatırımlarımızın büyük bir oranını yerli aracımıza yapmayı hedefliyoruz."



"Elektrikli otomobil pazarı büyüyecek"



Elektrikli otomobil pazarının Avrupa'da azar payını her geçen gün artırdığını, buna karşın Türkiye'de yeterince ilgi olmadığını söyleyen Gökhan Göz, bunun alt yapı ile ilgili olduğunu da söyledi. Gökhan Göz "Bu anlamda ciddi bilgi yetersizliği var. Deneyimsizlik var. Elektrikli araç nedir?, Elektrik şarj istasyonları nerelerde ve ne sıklıkta mevcut?, Bakım ve onarımı, vergi durumu nedir? Servis ağının genişliği ve hizmet durumları nedir? gibi bir çok sorunun cevabı henüz kullanıcılar tarafından bilinmiyor. Bu benim şahsi görüşüm olmak üzere sektörün de önemli bir eksiğidir; yani elektrik araçlar hakkında henüz Türk araç kullanıcıları yeterince bilgilendirilmediği kanısındayım. 3 yıl önce Türkiye'de sadece 3 model ile temsil edilen Elektrikli ve Hibrid araçlar pazarı, 2019 yılına 31 model ile giriş yapmıştı. Yılsonunda da gerçekleşecek lansmanlar ile bu pazarın 40 farklı modele yükseldi. Avrupa'da elektrikli otomobil satışları bir milyon civarında olurken ülkemizde bu rakam yıllık bin civarında gerçekleşiyor. Hibrid motor seçeneğine sahip modellerin satış adeti ise 2018'de 3876 olarak gerçekleşti. 2019 satış rakamı henüz bilinmemekte. Pazar payımız Avrupa'ya göre küçük olsa da ülkemizdeki marka yatırımları kullanıcıları cezbediyor. 2020 yılında ise Elektrikli ve Hibrid otomobil satışının ikiye katlanması bekleniyor. . Tüm gelişmeler ile birlikte büyüyen elektrikli araç piyasasının bizlerde en büyük oyuncusu olmak için alt yapımızı hazırlıyoruz" dedi. - İSTANBUL