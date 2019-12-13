Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü - Son Dakika

Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü

7 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev aldı.

Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev aldı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'dan İzmir istikametine doğru seyreden içerisinde Bodrum'da basın mensubu olarak görev yapan Selda Kızıl'ın da yer aldığı Nuh Kılınç kontrolündeki 48 HH 019 plakalı otomobil Milas - Selimiye karayolunda aniden alev aldı. Sürücü Kılınç'ın motor bölümünden yükselen dumanları fark etmesinin ardından araç güvenli bölgeye çekilerek durduruldu.


Gazeteci Kızıl ve araç sürücüsü Kılınç'ın son anda araçtan çıkmalarının ardından çıkan yangın motor bölümünü sardı.


Olay yerine gelen Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, araçtaki yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Çıkan yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
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