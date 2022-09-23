Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi 'nde meydana geldi. Nur A., kendisine ait 31 AAL 653 plakalı cipte tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı olan Nur A.'yı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARACINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNAN NUR, TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

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