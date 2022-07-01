Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Dilek Mahallesi Saruhanlı - Akhisar karayolu üzerinde saat 07.30 sıralarında M.Ö.K. (51) sürücülüğünü yaptığı aracının bir anlık hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü M.Ö.K. ve araçta yolcu olarak bulunan oğlu Ö.M.K. (17) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Saruhanlı, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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