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Aracının Sileceği Bozulan Sürücüden İlginç Yöntem....sileceğe Kablo Bağlayıp Eliyle Kontrol Ederek...

3 saat önce

Aracının sileceği bozulan sürücüden ilginç yöntem....Sileceğe kablo bağlayıp eliyle kontrol ederek camı sildiDENİZLİ - Denizli'de bir sürücü, aracının cam sileceği bozulunca, sileceğe bağladığı telefon şarj kablosunu eliyle çekerek yaklaşık 20 kilometre yol gitti.

Aracının sileceği bozulan sürücüden ilginç yöntem....Sileceğe kablo bağlayıp eliyle kontrol ederek camı sildi

DENİZLİ - Denizli'de bir sürücü, aracının cam sileceği bozulunca, sileceğe bağladığı telefon şarj kablosunu eliyle çekerek yaklaşık 20 kilometre yol gitti.
Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde aracıyla yolculuk yapan Sercan Güngör, aracının cam sileceği bozulunca ilginç bir yöntem geliştirdi. Çivril ilçesinden Kaklığa gitmek için 64 AC 153 plakalı aracı ile yola çıkan Güngör, seyir halendeyken sağanak yağışa yakalandı. Yağış esnasında önünü görmek için aracın cam sileceğini çalıştırmak isteyen Güngör, sileceğin çalışmadığı fark etti. Güngör, yolda kalmamak ve kazaya sebebiyet vermemek için bozulan sileceğe şarj kablosuna bağladı, daha sonra aracın dışından uzattığı kabloyu otomobilin camından içeri aldı. Güngör, ardından eliyle telefon kablosunu çekerek sileceği kendi yöntemi ile hareket ettirdi. Bu şekilde yaklaşık 20 kilometre yol giden Güngör, ilk iş olarak aracının sileceğini tamir ettireceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:28 Kaynak: İHA

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