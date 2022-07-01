Edirne'de araçlarında çok miktarda kaçak hayvansal ilaç ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye girişte S.A'nın idaresindeki K 8245 AT plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 550 kedi dış parazit ilacı ele geçirildi.
Sürücü S.A. ve araçtaki A.M.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Araçlarında kaçak hayvansal ilaç bulunan 2 Bulgaristan vatandaşı yakalandı - Son Dakika