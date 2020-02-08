Araçta sıkışan 2 kişiyi itafiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araçta sıkışan 2 kişiyi itafiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

Araçta sıkışan 2 kişiyi itafiye ekipleri çıkardı

10 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ertuğrul yönetimindeki 20 BF 602 plakalı otomobil, Alaattin Mahallesi Kırca mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atan araç, daha sonra yan devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta sıkışan 2 kişiyi itafiye ekipleri çıkardı

Ahmet Ertuğrul, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:07 Kaynak: AA
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