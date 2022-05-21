Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti - Son Dakika
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Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti

21.05.2022 13:29

Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti Avcılar'da D-100 Karayolunda seyir halindeki cipten kopan tekerlek, yazıcı ve bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken iş yeri sahibi tarafından elle durduruldu.

Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti

İSTANBUL - Avcılar'da D-100 Karayolunda seyir halindeki cipten kopan tekerlek, yazıcı ve bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken iş yeri sahibi tarafından elle durduruldu. Lastiğin kopması ve iş yeri sahibinin elleriyle müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan D-100 Karayolu yan yol üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde müşteriye bakan dükkan sahibi Osman Arduç, duyduğu gürültü üzerine cipten kopan tekerleğin iş yerine doğru geldiğini gördü. Bunun üzerine Arduç, hemen dışarı koşarak iş yerinin vitrin camına doğru gelen tekerleğe elleriyle müdahale ederek durdurdu. Araç ise sol arka tekerleği olmadan bir süre Küçükçekmece istikametine devam etti. Arduç, tekerleğin vitrin camına gelmesini engellerken, araç sürücüsü ise iş yeri sahibinden özür dileyip, olay yerinden ayrıldı.

Olayı anlatan yazıcı servisi iş yeri sahibi Osman Arduç, "Müşteriye bakıyordum, bir ses duydum. Müşteri ile dışarıya baktığımızda zıplayan bir tekerlek bize doğru geliyordu. Zıplaya zıplaya gelince müşteri ile birlikte dışarı koştuk. Eğer lastiğe müdahale etmeseydim lastik içeri doğru girecekti. Daha sonra kötü şeyler olacaktı, büyük bir faciadan kurtulduk. Daha sonra araba çok zor bir şekilde durdu, sağa çekti. Onunla konuşunca özür diledi, olayı o şekilde kapattık. Büyük bir araçtı, herhalde sonradan modifiye edilenlerdendi. Büyük bir şey olabilirdi, burası yaya geçidi olduğu için çocuklar ve kadınlar geçiyor, çocuklar oynarken üzerlerine gelebilirdi" diye anlattı.

Araçtan kopan lastiğin anları ile iş yeri sahibinin dışarıya koşup lastiğe müdahale ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti
Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti
Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti
Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti

YORUMLAR
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Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı Seyir halindeki araçtan kopan lastiği elleriyle durdurdu Seyir halindeki araçtan kopan lastiği elleriyle durdurdu
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Avcılar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçtan kopan lastiğe elleriyle müdahale etti - Son Dakika


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