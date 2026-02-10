Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı! - Son Dakika
Yaşam

Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!

10.02.2026 14:51
Arnavutköy'de bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiye saldırdı. Şahıslar aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların, "Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı?" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarına aldıkları kişiye saldırdı. Şahıslar aralarına aldıkları kişiye tekme ve yumruklarla darbetti. 

"BİR KİŞİYE BU KADAR KİŞİ SALDIRIR MI?"

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı vatandaşların tepki göstererek 'bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı ? ' dediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

BELİNDE SİLAH VARDI

Öte yandan olayda şahsa saldıran kişiler arasında bir kişinin belinde silah olduğu ve zaman zaman elini beline götürdüğü de görüldü. Polis ekipleri şahısların kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalar başlattı.

Kaynak: İHA

