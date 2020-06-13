Aralarında depremzedelerin de olduğu 187 aile kura ile evlerine kavuştu - Son Dakika

Aralarında depremzedelerin de olduğu 187 aile kura ile evlerine kavuştu

Aralarında depremzedelerin de olduğu 187 aile kura ile evlerine kavuştu Çardak'ın konut ihtiyacını büyük oranda çözecek olan kuralar çekildi Çardaklı vatandaşların ev hasreti sona erdi Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz: "2-3 seneye kadar biz artık Çardak'tan göç veren değil göç alan bir...

Aralarında depremzedelerin de olduğu 187 aile kura ile evlerine kavuştu

Çardak'ın konut ihtiyacını büyük oranda çözecek olan kuralar çekildi

Çardaklı vatandaşların ev hasreti sona erdi

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz:

"2-3 seneye kadar biz artık Çardak'tan göç veren değil göç alan bir ilçe olacağız"

DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde hayata geçirilen projelerle ilçenin konut sıkıntısının büyük ölçüde çözüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, "2-3 seneye kadar biz artık Çardak'tan göç veren değil göç alan bir ilçe olacağız. Giderek büyüyen bir ilçe olacağız" dedi.

Çardak ilçesinde yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapılan 187 adet konut ve 5 iş yeri için kura çekimi yapılarak hak sahiplerine dağıtıldı. Çardak Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilen törende kuralar korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans sistemi ile yapılan bağlantıyla Ankara'da yapıldı. Konutlarda ilk hak sahibinin çekilişini AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız yaptı. Çekilişi katılan ve kurada isimleri çıkan hak sahiplerinin ise mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kendilerine konut çıkan hak sahipleri sevinçlerini yanlarında bulunan yakınları ve telefonla ulaştıkları aile üyeleriyle paylaştı.

8 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen depremzedelerin de aralarında bulunduğu 170 hak sahibi yapılan kura çekimi sonrası evlerine kavuştu.

Kura çekimi töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte özellikle 2015 yılından sonra konut yapımına önem verdiklerini ve Çardak'ta yaşanan deprem sonrası da bölge için harekete geçildiğini ve hak sahiplerinin evlerine kavuşmak için çalışmalara başlandığını hatırlattı.

"10 ay gibi kısa bir sürede 187 adet konut, 5 adet iş yeri 1 cami yapıldı"

Kura çekimi töreni ile ilgili İhlas Haber Ajansı Hüsnü Yılmaz, konutların 10 ayda yapıldığını kaydetti. Vatandaşları ev sahibi yaptıkları için sevinçli olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "31 Mart yerel seçimlerde seçim kampanyası boyunca vatandaşımız sürekli bu TOKİ konusunda bize talepleri vardı. Biz de bu talepleri 1 Nisan'da yetki aldıktan sonra, grup başkan vekilimiz Önceki dönemden Nihat Bakanımız ve milletvekillerimiz olmak kaydıyla TOKİ'de bunu dillendirdik ve 1 ay gibi bir sürede projelendirilip 30 Mayıs 2019 tarihinde ihalesi yapıldı. Özel bir inşaat firması aldı, 2019 yılında da yer teslimi yapıldı ve ilk kazmalar vuruldu. Çok şükür 10 ay gibi kısa bir sürede 187 adet konut, 5 adet iş yeri 1 cami ve çevre düzenlemesi olmak kaydıyla şuan tamamlanmış durumda. Sevinçliyiz, gururluyuz. Bütün Çardaklı katılımcı halkımıza hayırlı uğurlu olsun, güle güle huzurla otursunlar evlerinde" dedi.

"Konut ihtiyacımız artıyor"

Yapılan konutlar ile ilçenin konut ihtiyacının büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Başkan Yılmaz, 187 konut içindeki 59 konutun depremzedeler için yapıldığını anımsattı. Başkan Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Bundan sonra talepler daha da arttı. Bu yapılan konutların içerisinde 59 adet deprem konutumuz bulunuyor. Depremzede hak sahiplerine 15-20 gün içerisinde dağıtımını yapacağız. Allah nasip ederse de temmuz ayı içerisinde bütün hak sahiplerine anahtar teslimlerini yapacağız. Bizde, organize sanayi bölge gelişmekte. Her geçen gün yeni fabrikalarımız açılmakta. Yani bizim konut ihtiyacımız artmakta. Önceden zaten konut açığımız vardı. Biz bunun da çalışmalarını hızlandırdık. İkinci etap başvurularımızı yaptık. Onaylandı, şuanda da yer belirleme aşamasındayız. 2-3 seneye kadar biz artık Çardak'tan göç veren değil göç alan bir ilçe olacağız. Giderek büyüyen bir ilçe olacağız."

Öte yandan, gerçekleştirilen programa Başkan Zolan ve Başkan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ile Nilgün Ök ve protokol üyeleri katıldı.

Aralarında depremzedelerin de olduğu 187 aile kura ile evlerine kavuştu

Çardaklı, Çardak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aralarında depremzedelerin de olduğu 187 aile kura ile evlerine kavuştu - Son Dakika Ekonomi

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