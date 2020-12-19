Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar - Son Dakika

Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar

19.12.2020 12:23
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, Aralık ayında güneşin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, Aralık ayında güneşin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. Gölün eşsiz güzelliği kış mevsiminde de kendisini yansıtıyor.

Yeşilova ilçesinde kapalı havzada yer alan yaklaşık 184 metre derinliğindeki Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz rengi sularıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak biliniyor. Salda Gölü'ne ilgi Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin(NASA) Mars'ta bulunan Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunun belirtilmesinden sonra daha da arttı. Son yıllarda artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Salda Gölü, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Pandemi süreci ve Aralık ayında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler Salda Gölü'nü ziyaret ederek, kumsalda yürüyüp, manzara ve temiz havanın tadını çıkarıyor.

"Güzel havadan faydalanmanın yollarından biri de Salda'ya gelmek"

Denizli'den geldiğini belirten Mehmet Doğan Keysan, Salda Gölü'ne sürekli geldiğini ve beğendiğini söyledi. Keysan, "Aralık ayında, güneşli havada buraya gelmek daha da güzel. Memnunuz, biraz daha geliştirilse daha iyi olacak ama şuan ki hali bile çok güzel. Mevsimler kayıyor diyorlar gerçekten de öyle. Aralık aylarında soğuktan evden çıkamıyorduk. Ama havanın güzel olması bizim avantajımıza. Bundan faydalanmanın yollarından biri de Salda'ya gelmek" dedi.

"Boşuna buraya Türkiye'nin Saldivleri demiyorlar"

Osman Oruçhan da Salda Gölü'ne ara ara geldiğini ancak kış mevsiminde ilk kez ziyaret ettiğini belirtti. Oruçhan, "Hava çok güzel, kısa kollu çıktık. Mekan da güzel. Şu manzara her halde başka bir yerde yok. Boşuna buraya Türkiye'nin Saldivleri demiyorlar" dedi.

Salda Gölü'nün Türkiye'de tek olduğunu ifade eden Oruçhan, bu güzelliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Osman Oruçhan, "Burasının doğal halinin asla bozulmaması gerekiyor. Gelecek nesillere daha güzel daha müreffeh bir ortam daha yaşanabilir doğal bir ortam bırakmalıyız. Bu ortamlar bize dedemizden miras değil, evlatlarımızdan aldığımız emanet gözüyle bakmamız gerekiyor. Emanete ihanet en büyük felakettir" diye konuştu.

"Kıymeti hep bilinsin isterim"

Fatma Eski ise havanın güzel olmasını Salda Gölü'nde değerlendirmek istediklerini dile getirdi. Eski, "Pandemiden dolayı evlere kapandık. Dışarıya çıkamıyoruz, birbirimize gidip gelemiyoruz ve mesafeli olmak durumundayız. O sebeple bu güzel günü değerlendirmek istedik. Eşim ve arkadaşlarımla buraya geldik. Görüldüğü gibi çok çok güzel bir yer. Kıymeti hep bilinsin isterim. Bu şekilde her taraf çok temiz" dedi. - BURDUR

Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar
Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar

SALDA GÖLÜ, Türkiye, Aralık, Salda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aralık ayında güneşin tadını Salda Gölü'nde çıkarıyorlar - Son Dakika


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