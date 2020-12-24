Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi - Son Dakika

Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi

24.12.2020 19:33
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi, System.String[]

BODRUM'da yazdan kalma günler yaşanırken, dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'ne gelenler aralık ayında denize girip güneşlenmenin keyfini yaşadı.

BODRUM'da yazdan kalma günler yaşanırken, dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'ne gelenler aralık ayında denize girip güneşlenmenin keyfini yaşadı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, aralık ayında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili, denize girip güneşlenenlerin yanı sıra sıcak hava eşliğinde arasında selfie çekip eğlenenlere ev sahipliği yaptı. Sıcak havada kumlara oturan vatandaşlar, kitap okuyup piknik yaptı.

Bodrum'a tatil için geldiğini belirten işletmeci Hüseyin İnce, "Bu aylarda denize girmek gerçekten çok güzel. Hava sıcak deniz harika. Başka ne olsun" dedi. İstanbul'da tatile gelen güzellik uzmanı Mehtap Özen Deniz, çok güzel suda çok sıcak aralık ayının sonunda yaz havası var herkesin bu güzelliği yaşamasını istiyorum" diye konuştu.Müzisyen Müfit Ayper ise "Turkiye'nin her yeri güzel ama Bodrum başka güzel. sürekli denize giriyoruz, yaz kış fark etmiyor. Denizin ve güneşin keyfini çıkarıyoruz. Herkesi Bodrum'da bekliyorum" dedi.

Bodrum'da yaz kış denize girdiğini ifade eden turizmci Erkan İşbilir ise 7 yıldır yaz kış denize girdiğini ifade ederek, "Hiç hastalanmadım yarın iş için soğuk bir yere seyahat edeceğim bu havanın tadını çıkarıyım" dedi.


Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi
Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi

Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aralık ayının son günlerinde Bodrum'da deniz keyfi - Son Dakika


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