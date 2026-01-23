Aralık Yağışları Düşüşte - Son Dakika
Aralık Yağışları Düşüşte

23.01.2026 11:20
Türkiye genelinde aralık yağışları, ortalamaya göre %21, geçen yıla göre %18 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli aralık ayı yağışı uzun yıllar ortalamasının ve 2024 yılı aralık ayı yağışının altında gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar aralık yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 75,7 kilogram olarak kayıtlara geçerken, 2024 aralık ayında 73 kilogram, geçen ay ise 60,1 kilogram yağış ölçüldü.

Yağışlar, normalinin yüzde 21, geçen yıl aralık ayı yağışının yüzde 18 altında gerçekleşti.

Öte yandan yağışlar, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yüzde 60'tan fazla azalırken, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüzde 60'tan fazla artış gösterdi.

Bölgelere göre yağışlar

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri normalinin üzerinde, diğer tüm bölgeler ise normalinin altında yağış aldı.

Normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 45 ile Marmara Bölgesi olurken, bölge aralık ayı yağışları son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağışı 177,2 kilogram ile Zonguldak alırken, normaline göre en fazla artış ise yüzde 61 ile Düzce'de gerçekleşti.

Öte yandan Edirne, 20,1 kilogram ile en az yağışı alan ve yüzde 75 ile normaline göre en fazla azalma gösteren il oldu.

Aralık ayı yağışları Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta son 24 yılın, Kastamonu'da son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Balıkesir'de ise son 10 yılın en düşük seviyesi yaşandı.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 yılları aralık ayı ortalamasında 11,8 gün olarak hesaplanırken, geçen ay Türkiye genelinde ortalama 12,4 gün oldu.

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevreleri 25 günün üzerinde yağış alırken, Edirne, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Adana, Gaziantep ve Erzurum çevrelerinde bu yer yer 5 günün altına düştü.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
