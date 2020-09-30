Arap ülkelerinden yeni Kuveyt Emiri'ne tebrik - Son Dakika

Arap ülkelerinden yeni Kuveyt Emiri'ne tebrik

Arap ülkeleri, yemin töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı tebrik etti.

Arap ülkelerinden yeni Kuveyt Emiri'ne tebrik, System.String[]

Arap ülkeleri, yemin töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es- Sabah'ı tebrik etti.

- Ürdün

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral 2. Abdullah, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ı telefonla arayarak başarı dileklerinde bulundu.

Ürdün Kralı, telefon görüşmesinde, "Şeyh Nevvaf'ın, Kuveyt ve aziz halkına hizmette başarılı olması için dua ettiğini" söyledi.

- Bahreyn

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Şeyh Nevvaf'a başarı dileklerini ileten bir telgraf gönderdi.

Bahreyn Kralı, gönderdiği telgrafta, Kuveyt'in gelişmesine ve kalkınmasına devam etmesi için Şeyh Nevvaf'ın görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.

Irak

Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şeyh Nevvaf'a tebrik telgrafı gönderdi.

Telgrafında, iki ülke arasında kardeşlik ilişkisi olduğunu ifade eden Salih, bölgeye barışın hakim olması için Irak'ın Kuveyt'le iş birliğini artırmaya istekli olduğunu kaydetti.

- Lübnan

Lübnan'ın eski Başbakanı Saad el-Hariri de yeni Kuveyt Emiri'ne gönderdiği telgrafta, "Kuveyt'in Şeyh Nevvaf liderliğinde bölge sorunlarına iş birliği ve kardeşçe bir tutum içinde yaklaşmaya devam edeceğine inandığını" ifade etti.

Hariri ayrıca, Lübnan halkının Kuveyt'e birçok alanda Lübnan'a verdiği desteklerden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Mısır

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf'a tebrik telgrafı gönderdi.

Şeyh Nevvaf'a, vefat eden Emir Sabah'ın gerçekleştirme çabasında olduğu inşa ve kalkınmayı tamamlaması sürecinde başarı dileyen Sisi, iki kardeş halkın çıkarı ile Arap ve İslam toplumlarının meselelerine hizmet için Kuveyt'le daha verimli iş birliği arzusunda olduklarını ifade etti.

Katar

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de görevine yeni başlayan Emir Şeyh Nevvaf'ı kutladı.

Al Sani, gönderdiği tebrik telgrafında Kuveyt halkına gelişme ve kalkınma, Şeyh Nevvaf'a da başarı dileklerinde bulundu.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83), bugün meclis önünde yemin ederek görevine başladı.

Şeh Sabah, Kuveyt, Sabah, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinden yeni Kuveyt Emiri'ne tebrik - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait füze sistemlerini vurdu Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi         
22:53
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı         
22:03
Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu         
21:21
Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu         
14:14
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 23:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkelerinden yeni Kuveyt Emiri'ne tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei