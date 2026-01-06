Aras EDAŞ, 38.4 Milyar TL Yatırım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aras EDAŞ, 38.4 Milyar TL Yatırım Yapacak

Aras EDAŞ, 38.4 Milyar TL Yatırım Yapacak
06.01.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras EDAŞ, 2026-2030 döneminde 38.4 milyar TL yatırım ile enerji altyapısını güçlendirecek.

Hizmet bölgesinde hayatına dokunduğu 2 milyondan fazla insana güvenilir ve hızlı enerji arzı sağlamak adına yatırımlarına devam eden Aras Elektrik, özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Müşteri memnuniyeti, yatırım projeleri, şebeke altyapı yatırımları, dijitalleşme ve Ar-Ge projeleri ve daha birçok alanda kaliteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefleyen şirket, 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni tarife döneminde kapsamlı bir yatırım programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Aras EDAŞ, yeni tarife dönemi boyunca bugünkü fiyatlarla toplam 38,4 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda şirket, her yıl ortalama 7,7 milyar TL seviyesinde yatırım gerçekleştirerek enerji dağıtım altyapısını güçlendirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir bir şebeke yapısı oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu yatırım tutarlarının, uygulama süreci boyunca her yıl gerçekleşecek enflasyon oranında artarak büyümesi öngörülüyor. Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Aras EDAŞ, 2030 yılı sonu itibarıyla bugünkü fiyatlarla 38,4 milyar TL'lik yatırım hacmine ulaşmış olacak.

Yatırımlar; şebeke yenileme ve güçlendirme çalışmaları, teknolojik altyapının geliştirilmesi, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması, hizmet sürekliliğinin artırılması ve artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik projeleri kapsıyor. Aynı zamanda Ar-Ge ve dijitalleşme odaklı uygulamalarla daha güvenli, verimli ve çevreye duyarlı bir enerji dağıtım sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, şunları söyledi: "Hizmet bölgemizde yaşayan 2 milyondan fazla insanın enerji ihtiyacını güvenilir, hızlı ve kesintisiz bir şekilde karşılamak en temel önceliğimiz. 2013 yılından bu yana özel sektör dinamizmiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı, yeni tarife döneminde daha da ileri taşıyoruz. 2026-2030 yılları arasında bugünkü fiyatlarla planladığımız 38,4 milyar TL'lik yatırım, uygulama sürecinde enflasyon oranında artarak büyüyecek. Bu yatırımlar ile şebeke altyapımızı güçlendirirken, müşteri memnuniyetini artıran, teknolojiyi merkeze alan ve sürdürülebilirliği önceleyen projeleri hayata geçireceğiz. Amacımız, bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine uzun vadeli katkı sağlamak."

Aras EDAŞ, yeni tarife döneminde gerçekleştireceği yatırımlarla hizmet kalitesini artırmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve bölge genelinde kesintisiz enerji hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras EDAŞ, 38.4 Milyar TL Yatırım Yapacak - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:35:55. #7.11#
SON DAKİKA: Aras EDAŞ, 38.4 Milyar TL Yatırım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.