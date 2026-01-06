Aras EDAŞ, 38.4 Milyar TL Yatırım Yapacak

Hizmet bölgesinde hayatına dokunduğu 2 milyondan fazla insana güvenilir ve hızlı enerji arzı sağlamak adına yatırımlarına devam eden Aras Elektrik, özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Müşteri memnuniyeti, yatırım projeleri, şebeke altyapı yatırımları, dijitalleşme ve Ar-Ge projeleri ve daha birçok alanda kaliteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefleyen şirket, 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni tarife döneminde kapsamlı bir yatırım programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Aras EDAŞ, yeni tarife dönemi boyunca bugünkü fiyatlarla toplam 38,4 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda şirket, her yıl ortalama 7,7 milyar TL seviyesinde yatırım gerçekleştirerek enerji dağıtım altyapısını güçlendirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir bir şebeke yapısı oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu yatırım tutarlarının, uygulama süreci boyunca her yıl gerçekleşecek enflasyon oranında artarak büyümesi öngörülüyor. Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Aras EDAŞ, 2030 yılı sonu itibarıyla bugünkü fiyatlarla 38,4 milyar TL'lik yatırım hacmine ulaşmış olacak.

Yatırımlar; şebeke yenileme ve güçlendirme çalışmaları, teknolojik altyapının geliştirilmesi, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması, hizmet sürekliliğinin artırılması ve artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik projeleri kapsıyor. Aynı zamanda Ar-Ge ve dijitalleşme odaklı uygulamalarla daha güvenli, verimli ve çevreye duyarlı bir enerji dağıtım sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, şunları söyledi: "Hizmet bölgemizde yaşayan 2 milyondan fazla insanın enerji ihtiyacını güvenilir, hızlı ve kesintisiz bir şekilde karşılamak en temel önceliğimiz. 2013 yılından bu yana özel sektör dinamizmiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı, yeni tarife döneminde daha da ileri taşıyoruz. 2026-2030 yılları arasında bugünkü fiyatlarla planladığımız 38,4 milyar TL'lik yatırım, uygulama sürecinde enflasyon oranında artarak büyüyecek. Bu yatırımlar ile şebeke altyapımızı güçlendirirken, müşteri memnuniyetini artıran, teknolojiyi merkeze alan ve sürdürülebilirliği önceleyen projeleri hayata geçireceğiz. Amacımız, bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine uzun vadeli katkı sağlamak."

Aras EDAŞ, yeni tarife döneminde gerçekleştireceği yatırımlarla hizmet kalitesini artırmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve bölge genelinde kesintisiz enerji hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. - ERZURUM