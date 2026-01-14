Aras Elektrik'ten Enerji Verimliliği Eğitimi - Son Dakika
Aras Elektrik'ten Enerji Verimliliği Eğitimi

Aras Elektrik\'ten Enerji Verimliliği Eğitimi
14.01.2026 10:04
Aras Elektrik, ilköğretim öğrencilerine enerji tasarrufu ve verimliliği konulu eğitimler düzenledi.

Toplumsal farkındalık oluşturmayı ve sürdürülebilir bir gelecek bilincini desteklemeyi kurumsal sorumluluklarının önemli bir parçası olarak gören Aras Elektrik, Enerji Verimliliği Haftası'nda ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği eğitim ve farkındalık etkinlikleriyle enerji tasarrufunun önemine dikkat çekti.

5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, Aras EDAŞ'ın sorumluluk sahasında yer alan illerde düzenlenen etkinliklerle, enerji verimliliği konusunda erken yaşta bilinç oluşturulması ve çocukların sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanması hedeflendi.

Bu kapsamda Aras EDAŞ personeli tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik enerji verimliliği konulu sunum ve eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde; enerjinin doğru ve verimli kullanımı, gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi, günlük hayatta uygulanabilecek basit tasarruf yöntemleri, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının önemi gibi konular ele alındı. Anlatımlar, öğrencilerin yaş ve algı düzeylerine uygun şekilde sade, eğlenceli ve anlaşılır bir dille aktarıldı.

Eğitim sürecinde sunumların yanı sıra eğitici ve öğretici oyunlara da yer verilerek öğrencilerin enerji verimliliği konusunu günlük yaşamla ilişkilendirmeleri sağlandı. Bu sayede, çocukların yalnızca bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda bu bilgileri davranışa dönüştürmeleri amaçlandı.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında; Iğdır'da 250, Ardahan'da 75, Bayburt'ta 200, Erzincan'da 140, Ağrı'da 250, Kars'ta 140 ve Erzurum'da 100 olmak üzere toplam bin 155 ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi yapıldı. Eğitimler, Aras EDAŞ'ın sorumluluk sahasında bulunan farklı illerde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Eğitimlerin sonunda öğrencilere enerji temalı boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu materyallerle, öğrencilerin enerji tasarrufu konusundaki farkındalıklarını ailelerine ve çevrelerine de aktarmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

Aras Elektrik, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında gerçekleştirdiği bu çalışmalarla, yalnızca enerji dağıtım hizmeti sunan bir kurum olmanın ötesinde, çevreye ve topluma duyarlı kurumsal yaklaşımını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi. Şirket, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odağında yürüttüğü bilinçlendirme faaliyetlerini her yıl düzenli olarak sürdürmektedir. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Enerji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Sizin düşünceleriniz neler ?
