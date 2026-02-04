Arasta Hamamı Restorasyonu Başlıyor - Son Dakika
Arasta Hamamı Restorasyonu Başlıyor

Arasta Hamamı Restorasyonu Başlıyor
04.02.2026 17:30
Fatih'teki tarihi Arasta Hamamı, sergi ve müze alanı olarak restore edilecek.

FATİH'te 1609 yılında inşa edilen Arasta Hamamı, Fatih Belediyesi tarafından restore edilerek sergi ve müze alanı olarak hizmet verecek. Uzun yıllar harabe halde kalan tarihi yapı hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Tarihsel olarak Sultanahmet'in mimarı Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmış önemli bir yapı. Projesinin koruma kurullarından geçmesini uzun zamandır bekliyorduk. Onay süreci tamamlandı, ihalemizi yaptık ve çalışmalara başlıyoruz. Tahmin ediyorum bir yıl içerisinde, yani önümüzdeki sene bu zamanlarda burayı çok güzel bir mekan olarak açmış olacağız" dedi.

Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından 1609 yılında Sultanahmet Külliyesi bünyesinde inşa edilen ve uzun yıllardır atıl ve kullanılamaz durumda kalan Arasta Hamamı, Fatih Belediyesi tarafından restore edilecek. Klasik Osmanlı mimarisi üslubunda inşa edilen hamamın, geçirdiği yangınlar ve 1894 depremi sonrası soyunmalık bölümünün tamamen yok olduğu, çevresinde yükselen yeni yapılar arasında moloz yığını halinde kaldığı belirtildi. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Koruma Kurulu tarafından onaylanan Arasta Hamamı'nın ağır teknik donanım gerektirmeyecek şekilde restore edilip sergi mekanı ve müze alanı olarak hizmet vereceği öğrenildi.

'17'NCİ YÜZYILDAN KALMA BİR ESER'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bulunduğumuz yer hemen Sultanahmet Camii'nin mütemmim cüzü olan, yani onu tamamlayan, bu külliyenin bir parçası olan Arasta Pazarı'nın hemen dibinde; yine bu külliyenin bir parçası olan hamamın, çok uzun yıllardır metruk halde kalan bölümü. Sultanahmet'e gelen hemen herkesin tek geçtiği yol burası, Sultanahmet'e giriş Küçük Ayasofya Caddesi hemen giriş yolunun üstünde, Arasta Pazarı'nın yanında çok uzun yıllardır metruk halde duran hamamın bir parçasıydı bu. Projelerini yaptık. Tabii bu tescilli eserlerin projelerini oluşturmak çok uzun zaman alıyor. Dediğiniz gibi, 17'nci yüzyıldan kalma bir eser. Dolayısıyla bunların bütün projeleri tamamlandı. İnşallah tabii hamam olarak ihya edilmeyecek çünkü hamamın birçok parçası şu anda burada yok olmuş vaziyette. Fakat çağdaş bir normla beraber bir müze alanı, sergi alanı çünkü burası turizmin tam merkezi bir alanı Arasta Pazarı'nın girişinde bir sergi ve müze alanı olarak burası inşallah çok kısa zamanda yapıp hem İstanbulluların hem de burayı gezmeye gelen bütün turistlerin hizmetine sunmuş olacağız. Tarihsel olarak, Sultanahmet'in mimarı Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmış bir yapı. Bu açıdan da önemli bir yapı. İnşallah çok uzun zamandır projesinin koruma kurullarından geçmesini bekliyorduk; geçti, ihalemizi yaptık. Şu anda başlıyoruz. Tahmin ediyorum bir yıl içerisinde, yani önümüzdeki sene bu zamanlarda çok güzel bir mekan olarak burayı açmış olacağız" dedi.

'BİR MÜZE VE SERGİ ALANI OLARAK PLANLIYORUZ'

Turan, "Niyetimiz şu: Dediğim gibi bir müze ve sergi alanı olarak planlıyoruz. Burada Fatih'te çok çalışan karıncalardan ilham alarak 'Karınca' diye bir projemiz var ve burada hanımefendilerin ürettiği ürünler var; çok nitelikli ürünler. Yani bizim tekamül sınıflarımız var, çok nitelikli ürünler üretiliyor. Bizim bu ürünlerin sattığımız mağazalarımız var. Aynı zamanda burası; porselen, deri, kumaş, birçok ürünün satıldığı, tamamen el emeği ürünlerin satıldığı ve satılan ürünlerin yüzde 100 paralarının yapanlara iade edildiği bir sistemimiz var. İnşallah burası onların da sergilendiği ve satıldığı bir yer olacak. Bittiğinde, uzun yıllardır Fatih'te metruk olarak kalan, belki yüzyıllar boyu metruk olarak kalan bu yapıyı da inşallah diğer eserlerimiz gibi İstanbul'a ve tarihe kazandırmış oluruz. Dediğimiz gibi biz bunlara 'miras' diyoruz; aslında hem miras hem de emanet bu eserler. Ecdadımızdan miras olarak aldık ama bunları aynı zamanda bir emanet olarak gelecek nesillere taşıyoruz. Burada yapılan amaç dediğim gibi iki türlü fonksiyon var. Burada bu kültürel eserlerin, el ürünü kültürel eserlerin de ihyası söz konusu, sadece somut kültürel mirasın değil, soyut kültürel mirasın da bize ait sanatların da ihyası konusu. Hem de bu dediğim gibi tamamen hanımefendilerin ürettikleri ürünlerin bir yerden alınarak satılan değil, çok nitelikli ürünlerin satılacağı bir yer olacak. Zaten bu bölge tamamen turizme yönelik bir bölge olduğu için bu da buraya o manada çok yakışacak. Bu vesileyle de içine gelen herkes bu anlamda da burayı gezebilecek, ücretsiz bir şekilde gezebilecek" dedi.

Kaynak: DHA

