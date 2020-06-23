Araştırma Hastanesinin çalışmaları konuşuldu - Son Dakika

Araştırma Hastanesinin çalışmaları konuşuldu

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Personel Planlama Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Koca, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Personel Planlama Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Koca, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

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Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Dr. Mehmet Koca'ya, Prof. Dr. Zekai Halıcı ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik eşlik etti.


Atatürk Üniversitesinin pandemi sürecinde yürüttüğü titiz çalışmaları yakından takip ederek takdirle karşıladığını söyleyen Koca, aşı koordinatörlüğünün yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları hakkında da bilgi aldı.


Araştırma Hastanesinin Erzurum ile birlikte bölgedeki şehir ve çevre ülkelere de hizmet verdiğini hatırlatan Rektör Çomaklı, bölgedeki 13 ilden yıllık 1,5 milyon kişiye sağlık hizmeti sunan Araştırma Hastanesinin topluma hizmetin yanı sıra tıp eğitimi ve araştırma geliştirme konularında da önemli bir noktada yer aldığını söyledi.


Pandemi sürencindeki uygulamalar ve tedbirlerin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olan vatandaşların tedavisinin özenle yapıldığını vurgulayarak, bu sürecin başarıyla yürütüldüğünü ifade etti. - ERZURUM

Sağlık Bakanlığı, Mehmet Koca, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:48 Kaynak: İHA

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