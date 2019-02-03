Son Dakika Haberleri: Araştırmalara Göre, Kısa Boylu Erkekler Uzun Boylu Olanlara Göre Daha Sinirli

Araştırmalara Göre, Kısa Boylu Erkekler Uzun Boylu Olanlara Göre Daha Sinirli

1 saat önce

Yapılan bir araştırmaya göre, kısa boylu erkeklerin uzun boylu olanlara oranla daha sinirli oldukları meydana çıktı. Araştırma aynı zamanda bu kişilerin, şiddete ve suça daha meyilli olduklarını da söylüyor.

Araştırmalara Göre, Kısa Boylu Erkekler Uzun Boylu Olanlara Göre Daha Sinirli, System.String[]
ABD'de yapılan bir araştırmada, kısa boylu erkekler ve uzun boylular arasında, öfkelenme ve olaylara bakış açısı gibi konularda farklılıklar olduğu tespit edildi. Yaşları 18 ile 50 arasında değişen 600 erkek katılımcının üzerinde yapılan deneyler sonucunda, kısa boylu erkeklerin çok daha kolay sinirlendikleri, suç işlemeye daha meyilli oldukları ve şiddete yatkın oldukları ortaya çıktı.






Boy uzunluğunun, kişilerin davranış biçimlerini nasıl etkilediğine dair yapılan başka bir çalışmada da kısa boylu kişilerin daha öfkeli olmaya yatkın olmalarının yanı sıra, güvensizlik, korku ve paranoya gibi duyguları daha çok deneyimledikleri görüldü. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ise paranoyak davranışlar sergilediklerini kabul eden 60 kadın katılımcı, sanal gerçeklik ekipmanlarına bağlanarak test edildi. Londra'nın meşhur kalabalık metrosunda, CGI modellemesi ile yapılmış insanlardan dolu olan kalabalık içerisinde bir yolculuk yaptırılan denekler, daha sonra bir ankete tabii tutuldu. Anket sonuçlarına göre, daha kısa boylu olan kadınlar, olaylara daha farklı bir perspektiften bakıyorlar.






Araştırmacılar, normal şartlarda kişilerin yere daha yakın pozisyonda bulunmalarının, psikolojik olarak daha farklı hissettirdiğini söylüyorlar. Sanal gerçeklik oyunları gibi oyunlarda da kameranın bakış açısı gibi özellikler değiştirildiğinde, kullanıcılar kendilerini daha tehdit altında hissediyorlar. Bu durum bazı platformlarda, bazen bilinçli olarak yapılıyor çünkü kişileri daha tehdit altında hissettirerek şiddete meyilli hale getiriyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:16 

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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