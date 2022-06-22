Son dakika: Arazi dolandırıcılarının suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika: Arazi dolandırıcılarının suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı

22.06.2022 18:35

Bir son dakika haberine göre Arazi dolandırıcılarının suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı Milyonluk vurguna polisten suçüstü İzmir'de gurbetçilerin arazilerini sahte belgelerle, değerinin çok altında satmaya çalışan dolandırıcılar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Arazi dolandırıcılarının suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı

Milyonluk vurguna polisten suçüstü

İZMİR - İzmir'de gurbetçilerin arazilerini sahte belgelerle, değerinin çok altında satmaya çalışan dolandırıcılar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, E.K, A.Y. ve M.A. adlı şüpheliler, gerçek sahipleri yurt dışında olan ve biri 13 milyon TL diğeri ise 10 milyon TL değerindeki iki ayrı araziyi sahte kimlik çıkararak 1-2 milyon lira gibi çok ucuz fiyatlara satışa çıkardı. Kendilerini gurbetçi arsa sahipleri gibi tanıtıp ucuz fiyatlara arsaları satmak isteyen dolandırıcılar, Çiğli Tapu Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekince durum polise bildirildi.

İki ayrı gün yakalandılar

İlk olayda asıl sahibi Almanya'da yaşayan bir vatandaşa ait Harmandalı Mahallesi'nde bulunan 13 milyon TL değerindeki bir araziyi 1 milyon 500 bin TL'ye dublör sahte kimlikle satmak isteyen E.K., satış esnasında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen olayda da A.Y. ve M.A. adlı şüpheliler yine polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerden E.K.'nın satış yaptığı esnada yakalanma anı, Tapu Müdürlüğünün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Akıl almaz dolandırıcılık oyunu başarılı olamadı

Her iki olayda da gerçek mal sahiplerinin yurt dışında oldukları ve bu arazileri satmaya kalkan şahısların sahte kimlikle e-devlet şifresi alıp internet üzerinden tapu işlemi başlattıkları öğrenildi. Araziyi satacakları kişilerle birlikte Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde ise belgelere imza atarak başvuru işlemi yaptıkları aşamada görevli memurların kimlik ve imza kontrolleri sırasında sahtekarlık olayının ortaya çıktığı öğrenildi. Tapu Müdürlüğü ekiplerinin büyük bir dikkat ve titizlikle imza uyumluluğu eşleşmesi ve kimlik belgelerini detaylı incelemesiyle mavi kartın sahte olduğu tespit edildi.

Tutuklandılar

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Arazi dolandırıcılarının suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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