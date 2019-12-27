Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti ve mücadeleyi 99-79 mağlup etti.



Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi FOX Tel Aviv maçında karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.



Shane Larkin ödül aldı



EuroLeague tarihine geçecek performansıyla Kasım Ayının En Değerli Oyuncusu olmayı başaran Shane Larkin'e ödülü; maç öncesinde takım sahibi, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından takdim edildi.



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