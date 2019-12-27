Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi - Son Dakika Spor

Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi

6 saat önce

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti ve mücadeleyi 99-79 mağlup etti.

Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi, System.String[]

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti ve mücadeleyi 99-79 mağlup etti.


Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi FOX Tel Aviv maçında karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.


Shane Larkin ödül aldı


EuroLeague tarihine geçecek performansıyla Kasım Ayının En Değerli Oyuncusu olmayı başaran Shane Larkin'e ödülü; maç öncesinde takım sahibi, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından takdim edildi.


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Maccabi FOX Tel Aviv, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:19 
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