Ardahan bakan yardımcısı çıldır gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan bakan yardımcısı çıldır gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptı - Son Dakika

Ardahan bakan yardımcısı çıldır gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptı

6 saat önce

Bakan yardımcısı Çıldır gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptıKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ardahan'da ki yüzeyi buzla kaplı Çıldır gölünde cep telefonuyla kızı Neva'ya canlı yayın yaptı.

Bakan yardımcısı Çıldır gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ardahan'da ki yüzeyi buzla kaplı Çıldır gölünde cep telefonuyla kızı Neva'ya canlı yayın yaptı. Demircan, gördüğü manzara karşısında sevinç çığlıkları atan ve kendisinden kar isteyen kızına Çıldır gölüne getirme sözü verdi.

Bakan yardımcısı Demircan, Ardahan'da ki tarihi mekanları görmek ve turizme yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Ardahan'a geldi. Kentte bir çok tarihi mekanı gezen Demircan, daha sonra Çıldır ilçesinde bulunan ve 124 kilometrekarelik alanıyla Van'dan sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünü ziyaret etti. Yüzeyi buzla kaplı Çıldır gölünün üzerinde bir süre gezinti yapan Demircan, cep telefonu ile kızına canlı bağlanıp Çıldır gölünü izletti. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Demircan'ın kızı Neva babasından kar getirmesini istedi. Demircan, kızının isteği karşısında, Çıldır gölüne getireceğinin sözünü verdi.

Çıldır gölü üzerinde gazetecilere açıklama yapan Demircan, 'Bana, harikalar diyarı listesi yap deseler en başa Çıldır gölünü yazardım. Batıdan gelip buraya Ardahan'a Çıldır gölünü görmek harika. Belki de Ardahan'ın en kıymetli iletişim i olacak. Böyle bir yeri görmekten son derece mutlu oldumö dedi.

Ardahan bakan yardımcısı çıldır gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptı

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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