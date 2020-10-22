Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor - Son Dakika

Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor

22.10.2020 11:27
Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ardahan'ın sembolü haline gelen Damal Bebeği için üretim atölyesi kurdu.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ardahan'ın sembolü haline gelen Damal Bebeği için üretim atölyesi kurdu. Atölyede çalışan 23 kadın Damal Bebeği üreterek satışını yapıyor.

SERKA, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde yatırım ve istihdama yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bölge illerinin sembolü haline gelen yöresel ürünler için bir taraftan coğrafi işaretler alınırken diğer yandan da üretim atölyeleri ve fabrikalar kurularak pek çok kişiye istihdam alanı sağlanıyor. Ajans, Ardahan'ın adeta sembolü haline gelen Damal Bebeği için de üretim ve satış atölyesi kurdu. Finansmanının büyük kısmı Ajans tarafından karşılanan üretim ve satış atölyesi Damal İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün işbirliğiyle kuruldu. Kent merkezinde yapılan modern atölye binasında 23 kadın istihdam ediliyor.

Geleneksel Damal Bebeğinin modern yöntemlerle üretildiği atölyede, aynı zamanda satış da yapılıyor. Damal Bebeği yapımı konusunda usta olan birçok kadın, aynı zamanda atölyede çırak yetiştiriyor. Başarılı bir şekilde hayata geçirilen proje kapsamında üretim ve satış departmanlarının yanı sıra, atölyede kadınların vakit geçirebilecekleri kafeterya, dinlenme alanı ve çocuk bölümleri yer alıyor.

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz Damal Bebeği üretim ve satış atölyesini ziyaret etti. Taşdemir ve Gürbüz, yapılan çalışmalarla ilgili atölye yetkilisinden bilgi aldı ve atölyede çalışan kadınlarla sohbet etti. 23 kadının istihdam edildiği atölyede, Damal Bebeği'nin yanı sıra organik ürünlerle süs eşyaları ve oyuncak üretimi de yapılıyor. Çalışmaktan ve üretmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren kadınlar, doğal malzemelerle yapılan ve hiçbir zararı bulunmayan oyuncakların çok fazla rağbet gördüğünü söyledi. Taşdemir ve Gürbüz daha sonra kadınlarla fotoğraf çektirdi. - ARDAHAN

Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor
Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor
Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor
Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor
Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da 23 kadın Damal Bebeği üretiyor - Son Dakika

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