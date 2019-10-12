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Ardahan'da Aşık Şenlik'i anma etkinliği

41 dakika önce

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde halk ozanı Aşık Şenlik'i anma etkinliği düzenlendi.

Ardahan'da Aşık Şenlik'i anma etkinliği, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde halk ozanı Aşık Şenlik'i anma etkinliği düzenlendi.

Dünya Karapapak Türkleri Derneği ev sahipliğinde Aşık Şenlik Mahallesi Kültür Evinde düzenlenen etkinliğine, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve aşıklar katıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı burada yaptığı konuşmada, Aşık Şenlik'in milli mücadele döneminde söylediği koçaklamalarla, halka yön veren, cesaret örneği gösteren halk ozanı olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin Şenlik'i anmak için son derece önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, "Aşık Şenlik'in bölgemiz için manevi olarak çok büyük bir yeri var. Bu sebeple kendisinin koçaklamalarının ve tüm eserlerinin her zaman diri tutulması, gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini savunuyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından aşıklar, bir birinden güzel deyişleriyle halk ozanı Aşık Şenlik'i andı.

Faruk Demir, Ardahan, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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