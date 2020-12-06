Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı
06.12.2020 18:25
Ardahan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ardahan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ülke genelinde pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Ardahan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin işlek meydanları boş kaldı. Cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı. Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerleri mesailerine devam etti. - ARDAHAN
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