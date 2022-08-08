Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın Hanak ilçesine bağlı Ortakent ve Geç köylerindeki bina çatılarında hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.

Ardahan 'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

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