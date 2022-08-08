Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu - Son Dakika
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Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

08.08.2022 17:31
Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Kentte son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar, Hanak ilçesine bağlı bazı köylerdeki bina çatılarını etrafa savurdu.

Şiddetli rüzgarın hasara yol açması nedeniyle vatandaşlar durumu AFAD yetkililerine bildirdi.

AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın Hanak ilçesine bağlı Ortakent ve Geç köylerindeki bina çatılarında hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu - Son Dakika
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