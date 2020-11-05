Ardahan'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çalınan büyükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Göle Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlıdan Ö.K. ile M.K. hayvanları çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı, S.K. ise serbest bırakıldı.

Hırsızlık suçlamasıyla S.K'nin yanı sıra Ö.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, çalınan hayvanların ilçeye bağlı Yanatlı köyünde olduğunu belirledi. Köye operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu hayvanları S.K'nin ahırında buldu.

Ardahan 'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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