Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi - Son Dakika
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Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi

18.08.2022 10:59
Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi

ARDAHAN'da, polis ekiplerince araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen 2 bin 800 kilogram sahte bal ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla araçta arama yaptı.

ARDAHAN'da, polis ekiplerince araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen 2 bin 800 kilogram sahte bal ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla araçta arama yaptı. Araç içindeki 'kestane', 'çiçek' ibareleri bulunan tenekelerde 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi. Polis, 2 şüpheli üzerinde yaptığı aramada ise sahte olduğu değerlendirilen 100 TL'lik banknot buldu. Şüpheliler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' ile 'parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi - Son Dakika
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