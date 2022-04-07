ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI - Son Dakika
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ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI

07.04.2022 12:27

ARDAHAN'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları etkili oldu.

ARDAHAN'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları etkili oldu. Dereler ve kanallar taştı, yolları su bastı.

İnönü ve Halil Efendi mahallelerindeki bazı yollar ile Ardahan Devlet Hastanesi yolundaki su baskınları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye Başkanı Faruk Demir ve ekibi kentin farklı noktalarında meydana gelen su baskınlarını yerinde inceledi. Demir, olası sel riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyararak şunları söyledi:

"Ardahan son 10-15 yılın en yüksek kar yağışı gerçekleşti. Sağanak yağışların üç gün daha sürmesini bekliyoruz. Bugün de bu manzara ile karşılaştık. Olabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz. Ekiplerimiz de sahada sürekli teyakkuz halinde olacaklar. Bu bir doğal afet. Karayolları ekipleri, DSİ ve AFAD ile birlikte ortak hareket etmek istiyoruz" diye konuştu

Bir vatandaş ise su seviyesinin köprülerin üzerine çıkmasından dolayı evine gidemeyen kızını sırtına alarak taşıdı.

ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI
ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI
ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI

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Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı

Devlet Hastanesi, Ardahan, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI - Son Dakika
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