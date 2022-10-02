BAKAN SOYLU'DAN, ARDAHAN'DA DEPREMDEN ETKİLENEN KÖYLERDE İNCELEME

Bakan Soylu, beraberindekilerle Çullu, Küçükaltunbulak ve Koyunlu köylerine de giderek vatandaşlarla görüştü. Depremin etkilediği köylerdeki incelemesini tamamlayan Soylu, Balçeşme köyündeki koordinasyon çadırında değerlendirme toplantısı yaptı. Vatandaşlardan ağır hasarlı evlerine girmemelerini isteyen Soylu, yeni konutların kısa sürede yapılıp teslim edileceğini söyledi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz var; 'Öyle evler yapacaksınız ki Anadolu'nun her köyüne Türkiye'nin her tarafına örnek olacak. İnsanlar bundan sonra böyle evler yapacak.' Biz maliyetine bakıyor değiliz. Bir deprem konutu da yapmıyoruz. Az önce 'insanca yaşamak' dediniz. Köy konutlarımız şehir konutlarını fersah fersah arkada bırakacak, herkesin gördüğü zaman 'Çok güzel olmuş' diyebileceği. Dün Giresunda'ydım. Biliyorsunuz Giresun'da büyük bir afet oldu. Doğankent'teki köy konutlarını şöyle bir gördüm. Bizim köydeki kendi evimizden çok daha iyi. Çok daha üst kalite ev yapılmış. Bizim milletimize herşey yakışır. Biz bir örnek koyacağız ki gelecek nesiller köylerde çok daha iyi, çok daha yaşanibilir standardı yüksek konutlar yapabilsin diye konuştu.

Bakan Soylu, koordinasyon çadırındaki konuşmasının ardından helikopterle köyden ayrıldı. (DHA)