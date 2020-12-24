Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, ulaşımı aksattı - Son Dakika

Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce otomobil kaydığı noktadan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 08 HC 333 plakalı otomobil, Ardahan-Şavşat kara yolunun Laşet mevkisinde seyir halindeyken yolun buzlu olması nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Ardahan- Şavşat kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrol çıkan otomobil, trafiğin aksamasına neden oldu.

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