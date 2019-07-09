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Ardino Belediye Başkanı Murad'dan Başkan Yüksel'e tebrik ziyareti

57 dakika önce

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murad, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti.

Ardino Belediye Başkanı Murad'dan Başkan Yüksel'e tebrik ziyareti, System.String[]
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murad, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti.

Kartal Belediyesinin kardeş kentlerinden Bulgaristan'ın Ardino ilçesinin Belediye Başkanı Resmi Murad, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Kartal Belediye Başkanlığını kazanan Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Kartal Belediye Meclis Üyesi Olcay Özgön, Ardino Belediye Başkan Yardımcısı Nasko Küçükov ve Ardino Belediye Meclis Başkanvekili Aziz Murad hazır bulundu. Ardino Belediye Başkanı Murad, seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı Başkan Yüksel'i tebrik ederek, Ardino Belediyesinin amblemi olan Şeytan Köprü'nün bir siluetinin yer aldığı plaketi taktim etti. Başkan Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Murad'a teşekkür etti.

Eğridere, Bulgaristan'da Kırcaali iline bağlı Türklerin yoğun olarak yerleşik olduğu bir şehirdir. Osmanlı döneminde Edirne vilayetinin Gümülcine Sancağı'na bağlı bir kaza idi. Ardino şehri Doğu Rodop Dağları'nın batısında, Kırcaali'nin güneybatısında bulunur. Başkent Sofya'ya uzaklığı 300 km'dir. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
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