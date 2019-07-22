Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer
47 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:41 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i kadrosuna kattı.
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Andrew Andrews'in geçen sezonun ilk yarısını Letonya
'nın Riga
, ikinci devresini ise İsrail
'in Hapoel Afula takımında geçirdiği belirtildi.
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