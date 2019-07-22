Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer
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Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer

47 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i kadrosuna kattı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i kadrosuna kattı.
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Andrew Andrews'in geçen sezonun ilk yarısını Letonya'nın Riga, ikinci devresini ise İsrail'in Hapoel Afula takımında geçirdiği belirtildi.
Arel Üniversitesi, Büyükçekmece, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:41 Kaynak: AA
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