Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı - Son Dakika

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Nadas Alanlarında Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ekilen kabakların hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, projenin amacının Arguvan ilçesinde boş veya nadasa bırakılan arazilerde uygun tarımsal yöntemlerle ekilen çerezlik kabak ile bölge üreticisinin gelir kalemlerini genişletmek olduğunu söyledi.

İlçenin geniş ve susuz tarım arazilerine sahip olduğunu anlatan Macit, "İlçede tarlayı nadasa bırakma kültürü çok yaygın, arazi bir yıl ekiliyor, bir yıl boş bırakılıyor. Arazilerin boş kalmaması için Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yüzde 100 desteğiyle çiftçilerimize tohumları dağıttık. Çok kurak geçmesine rağmen kabak eken çiftçilerimizin yüzü güldü. Çiftçilerimiz arazilerini nadasa bırakmaktansa, toprak besin elementleriyle toprağı zenginleştirerek her yıl düzenli ekiliş yapabilir. Çiftçinin bir yıl tahıl ektikten sonra akabinde kabak ekmesini teşvik ederek arazide her yıl düzenli gelir elde edilmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Macit, gelecek yıl da projenin ilçede uygulanacağını belirterek ilçede 1000 dönüm alanda kabak çekirdeği ekilmesini planladıklarını bildirdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise ilçede ilk defa çerezlik kabak ekiminin yapıldığını ifade etti, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin amacının ilçe çiftçisinin gelirlerini arttırmak olduğunu vurgulayan Kızıldaş, "Yağış olmamasına rağmen hasat beklediğimizden güzel. Çiftçilerimizin bu yıl edindiği tecrübeyle gelecek yıl belki daha başarılı olacağız. Yağış da normal olursa hasat bu yılkinden daha iyi olur. Alternatif ürünler her zaman çiftçimiz için önemli." diye konuştu.