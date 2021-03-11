Arı zehri konusunda ufuk açan program - Son Dakika

Arı zehri konusunda ufuk açan program

11.03.2021 11:45
Arı zehri konusunda ufuk açan program, System.String[]

Düzce Üniversitesi, Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Güvenilir Gıda Platformu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliği ve Bee'o'nun katkıları ile düzenlenen Bal Arısı Zehri Paneli çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi, Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Güvenilir Gıda Platformu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliği ve Bee'o'nun katkıları ile düzenlenen Bal Arısı Zehri Paneli çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, programla arıcıların arı zehri konusundaki sorularına ve sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade etti. Arıcılarla yaptıkları anket çalışması sonucunda en çok merak edilen konuların başında pazar, üretim, analiz ve eğitim sertifikasyonunun geldiğini söyleyerek verimli bir panel olmasını temenni etti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, arıcılık alanındaki çalışmalara somut adımlarla devam ettiklerine işaret etti. Bu konuda en önemli hususun ham maddeden katma değerli ürün üretmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. İdris Şahin, faydalı bir program olmasını dileyerek emek veren herkese teşekkür etti.

"Arı zehri mihenk taşlarından biri"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar konuşmasına arıcılıkta verimliliğin önemine vurgu yaparak başladı. Ülkemizin arılı koloni sayısı ve toplam bal üretimi bakımından dünyada ikinci sırada olduğunu fakat kovan verimliliği konusunda alt sıralarda yer aldığını belirten Rektör Çakar, arıcılıkta dünya liderliğinin hayal olmadığına dikkat çekti. Bu başarıyı sağlamak ve rekabet avantajı yakalamak için yeni alanlara odaklanmak gerektiğini dillendiren Prof. Dr. Çakar, bu kapsamda arı zehrinin mihenk taşlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi'nde 2010 yılında Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Çakar, propolis, arı ekmeği, arı sütü, arı zehri gibi bal dışında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek DAGEM markalı tescilli ürünlerin satışını da yaptıklarının altını çizdi. Yaşama dokunan bir üniversite olduklarını belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, arıcıların sorunlarına açık olduklarını dile getirerek sözlerini noktaladı.

Panelde; arı zehrinde üretim standartları, üretilen arı zehrinin pazarlanması, pazarlama ile ilgili yasal mevzuatlar, üretilecek ürünlerin denetimi ve mevzuatı ile ilgili sorunlar ele alındı. İki oturum şeklinde gerçekleşen panelin birinci oturumu, Güvenilir Gıda Platformu Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İlk oturumda; Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut, Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı Uzman Ecz. Handan Öztunca, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı (TAB) Ziya Şahin ve Bee'o Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı konuşmacı olarak yer aldı.

Doğru hasat kaliteli ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut, arı zehrinde çevresel faktörlerin çok önemli olduğunu, doğru hasat edildiğinde kaliteli ürünler elde edildiğine dikkat çekti. Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün arı ürünleri üretimini yaygınlaştırma projesinden bahseden Gülten Bulut, arı zehri üretim talimatnamesi oluşturarak arı zehri çalışmalarını hayata geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Bee'o Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı ise "Bal Arısı Zehrinin Türkiye ve Dünya'daki Pazar Durumu" başlıklı sunumunda dünyadaki pazar ve üretim miktarı konusunda henüz yeterli istatistik olmadığını ifade etti. Yurt dışında tablet, serum, dudak balmı, tonik, maske, nemlendirici krem, ağrı kesici vücut merhemi gibi yüksek fiyatlı arı zehri içerikli ürenler hakkında bilgiler veren konuşmacı, önce standart oluşturma, sonra bu tarz ürünlere izin vermenin gerekliliğine vurgu yaptı.

"Üretime üniversitelerin ar-ge'leri üzerinden gitmeliyiz"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Bal Arısı Zehri ile İlgili TAB'ın Faaliyetleri" başlıklı konuşmasına tüm arıcılara hayırlı üretim sezonu dileyerek başladı. Arıcıların sesini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Ziya Şahin, "Üretimi nasıl artırabiliriz? Onun derdindeyiz. Üretime üniversitelerin Ar-Ge'leri üzerinden gitmeliyiz. Üreticiye de hakkını vermeliyiz. Kendi içimizdeki kavgaları bırakıp yurt dışına odaklanalım. Sayın Bakandan üretim tebliğinin oluşturulması müjdesini aldık." şeklinde görüşlerini iletti.

Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı Uzman Ecz. Handan Öztunca, "Sağlık Bakanlığı'nda Bal Arısı Zehri ile İlgili Son Gelişmeler" konulu sunumunda üretimden sonraki aşamanın kendi sorumluluklarında olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili ruhsatlandırma mevzuatı çalışmalarının sürdüğünü belirterek sözlerini sonlandırdı. Birinci oturumun sonunda Güvenilir Gıda Platformu Başkanı Celal Toprak, arıcıların ve tüm paydaşların sorularını alarak panelistlere yönlendirdi.

Dünya.com Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı moderatörlüğündeki ikinci oturuma ise; Bee'o Kurucusu ve Genel Müdür Yardımcısı Taylan Samancı, Ege Üniversitesi, Apimondia, Apiterapi, Bilimsel Komisyon Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu ile DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Sözleşmeli arıcılık ile kovandan sofraya izlenebilir üretim

Bee'o Kurucusu ve Genel Müdür Yardımcısı Taylan Samancı, "Sözleşmeli Arıcılıkla Arı Zehri Üretimi", başlıklı konuşmasında sözleşmeli arıcılığı, arı ürünlerinin belli fiyattan, belli üretim koşullarında doğrudan arıcıya ürettirilmesi iş modeli şeklide açıkladı. Bu model ile kovandan sofraya izlenebilir üretim ve üreticiye alım garantisi ile kalite ve üretime odaklanma avantajlarından söz etti.

Ege Üniversitesi, Apimondia, Apiterapi, Bilimsel Komisyon Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, ise "Üniversitelerin Bal Arısı Zehri Üretimi ve Ticarileşmesindeki Rolü" başlıklı sunumunda; üretimde standardizasyon, sertifikalı bal arısı zehri üretim eğitimlerinin önemi üzerinde durdu.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, "Anadolu Arısı Zehrinin Nano-taşıyıcı Sistemde Konjugasyonu ve Biyoaktivite Etkinliğinin Belirlenmesi başlığında kanser ve arı zehri ile ilgili faydalı bilgiler aktardı.

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu "Sağlık Sektöründe Bal Arısı Zehrinin Kullanım Formları ve Alanları" konulu sunumunda, arı zehrinin akupunkturu olarak bilinen Apipunktur hakkında önemli bilgiler paylaşarak Uluslararası Apiterapi Federasyonu olarak yakın zamanda düzenleyecekleri organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Üreticilerin Beklentileri

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise "Bal Arısı Zehrinde Doğru Üretim Teknikleri ve Anadolu Bal Arısı Zehrinin Özellikleri" başlıklı sunumunda, arı zehrinde; ürün miktarı, kalite, koloni sağlığı, sürdürülebilir üretim ve hijyen için doğru üretim tekniklerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bal arısı zehri hasadı hakkında önemli tespitlerde bulunan Kekeçoğlu, Üniversitemizin tamamlanan ve devam eden projelerini katılımcılarla paylaştı. Üreticilerin; üretim standardizasyonu, içerik standardizasyonu ve sınıflandırma, Ar-Ge çalışmaları ile Bakanlık ve üniversite onaylı eğitimler beklediğini dile getiren Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Bal Arısı Zehri Paneli, Üniversitemizin arı zehri üretimi ile ilgili görüntülerinin yer aldığı video gösterimi ile sona erdi. - DÜZCE

Arı zehri konusunda ufuk açan program
Arı zehri konusunda ufuk açan program
Arı zehri konusunda ufuk açan program

Araştırma Geliştirme, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arı zehri konusunda ufuk açan program - Son Dakika


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