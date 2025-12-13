Arifiye'de Hırdavat Dükkanında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Arifiye'de Hırdavat Dükkanında Yangın

Haberin Videosunu İzleyin
13.12.2025 21:08  Güncelleme: 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arifiye\'de Hırdavat Dükkanında Yangın
Haber Videosu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'da korkutan anlar yaşandı. Arifiye ilçesinde Artvin Sanayi içinde bulunan hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

DÜKKAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İki katlı dükkan adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Arifiye, Sakarya, Olaylar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Arifiye'de Hırdavat Dükkanında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları zehirleyeceklerdi 2 ton ürün imha edildi Çocukları zehirleyeceklerdi! 2 ton ürün imha edildi
Almanya’da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı Almanya'da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı
35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi
Venezuela lideri Maduro’dan ABD’ye şarkılı mesaj: Don’t worry be happy Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye şarkılı mesaj: Don't worry be happy
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu Çok sayıda kişi gözaltında Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

22:47
Mauro Icardi takımda kalacak mı Okan Buruk maç sonunda açıkladı
Mauro Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk maç sonunda açıkladı
21:49
Galatasaray, Antalyaspor’u rahat geçti
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti
20:34
Suriye’de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
19:39
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar Yeni Malatyaspor’un küme düşmesi kesinleşti
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti
19:27
Güllü’nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
18:47
TBMM’deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
18:12
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
17:40
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 23:14:11. #7.11#
SON DAKİKA: Arifiye'de Hırdavat Dükkanında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.