Arıkan: İhmaller Acıları Tetikliyor

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümüne ilişkin, "İnsanları fıtrat değil ihmal, liyakatsizlik, adaletsizlik ve denetimsizlik öldürdü. Biz biliyoruz ki bu bitmek bilmez döngü son bulmadıkça bizler aynı acıları tekrar tekrar yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Arıkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümüne ilişkin, "6 Şubat depremleri neden on binlerce canımızın hayatına mal oldu? Cevap, iktidarın 24 yıl boyunca yaptığı icraatlarda. İktidar bu ülkede maalesef, 'İnsan yerine inşaat' dedi. Yapı denetimi yerine oy hesabı yapıp imar affı verdi. Kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşümü tercih etti. Tedbir almak yerine kolon keserek cezasız kalacak yandaş müteahhitler oluşturdu. Bunun için açık ve net bir şekilde söylüyoruz; deprem ülkemizin gerçeğidir ama yıkılan şehirler, kaybolan hayatlar iktidarın tercihidir. Son 30 yıldır bu kürsüde hep aynı cümleleri duyduk, aynı acıları yaşıyoruz, aynı sözleri veriyoruz. 1999 Gölcük depremi, on binlerce insan ve aynı yıl Düzce'de yıkım, ihmaller ve unutuluş. 2003 Bingöl depreminde çocuklar enkaz altında kaldı. 2011 Van depremi, çadırda birçok insanımız donarak hayatını kaybetti. 2020 Elazığ, 'Bu kürsüden ders aldık' denildi. 2020 İzmir, aynı binalar aynı son konuşmalar ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Urfa, Osmaniye. Resmi rakamlara göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Her depremden sonra ne gördüysek 6 Şubat depremlerinden sonra da aynı hadiselere şahitlik ettik. Suçlu olan müteahhitler unutturuldu, denetçiler aklandı, kamu görevlileri korundu. Vefat edenler için de 'Fıtrat' denildi. Biz bunu kabul etmiyoruz; insanları fıtrat değil ihmal, liyakatsizlik, adaletsizlik ve denetimsizlik öldürdü. Biz biliyoruz ki bu bitmek bilmez döngü son bulmadıkça bizler aynı acıları tekrar tekrar yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arıkan, deprem bölgelerinde konut, işsizlik ve altyapı sorunlarının devam ettiğini söyledi.