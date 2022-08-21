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Arin Gölü'nün renkli misafirlerinden görsel şölen

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar yoğun ilgi görüyor.

Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan ve dünya ölçeğinde tehdit altında olan dikkuyrukların üreme alanı olan Arin Gölü, göçmen kuşları misafir etmeye devam ediyor. Fotoğrafçı Ünal Emen, "Her yıl flamingolar bizim ilgi odağımız oluyor. Buraya gelip güzel kareler yakaladık. Flamingolar İran tarafından geliyorlar. Havaların soğumasıyla tekrar sıcak bölgelere göç edecekler" dedi.