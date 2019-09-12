Son Dakika Haberleri: Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek isteyen göstericilere müdahale
Son Dakika Güncel Haber

Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek isteyen göstericilere müdahale

54 dakika önce

BUENOS Arjantin'de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, Sosyal Kalkınma Bakanlığı önünde gecelemek isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı.

Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek isteyen göstericilere müdahale, System.String[]

BUENOS Arjantin'de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, Sosyal Kalkınma Bakanlığı önünde gecelemek isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı.

Başkent Buenos Aires'te çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol örgütlerin öncülüğünde binlerce kişi çadır kurarak 48 saat kalmak için Sosyal Kalkınma Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

Bakanlık önünde göstericilerin yolu kesme girişimi üzerine polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazı sıkarak müdahale etmesiyle birçok gösterici hafif yaralandı.

Arbede nedeniyle bir gösterici göz altına alınırken 2 polis de yaralandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle hükümeti suçlayan, iş ve sosyal yardım taleplerinde bulunan grubun bakanlık önünden ayrılmayacağı belirtiliyor.

Yetkililer ise göstericilerin geceyi geçirmelerinin değil, 2 gün boyunca yolu kapatmanın imkansız olduğunu ve buna izin verilmeyeceğini vurguluyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin, yaklaşan seçimler öncesinde sık sık gösterilere sahne oluyor.

Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri sabah saatlerinde de devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde gösteri düzenlemişti.

Arjantin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, ortadan kayboldu
Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3'üncü kattan attı Kocasının cinsel organını kesti! İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 01:31:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek isteyen göstericilere müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]