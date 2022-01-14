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Arjantin'de bir günde yaklaşık 140 bin vaka tespit edildi - Son Dakika

Arjantin'de bir günde yaklaşık 140 bin vaka tespit edildi

14.01.2022 23:21
Arjantin'de bir günde yaklaşık 140 bin vaka tespit edildi

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yaklaşık 140 bin kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yaklaşık 140 bin kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti, yapılan 200 bin 265 testin 139 bin 853'ü pozitif çıktı.

Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 901'e, toplam vaka sayısı 6 milyon 932 bin 972'ye, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 878 bin 689'a yükseldi.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de uygulanan aşı sayısı 81 milyon dozu aşarken, bunların 38,9 milyonu ilk, 33,8 milyonu ikinci, yaklaşık 8,7 milyonu da hatırlatma dozu olarak kayda geçti.

Arjantin'de son haftalarda günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyelerde seyrediyor. Ülkede 7 Ocak'tan bu yana 950 binden fazla yeni vaka görüldü.

Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede hızla yaşanan vaka artışlarına ilişkin Omicron varyantının kuluçka süresinin kısalığına dikkati çekmiş ve vakaların hızlı bir şekilde azalmaya başlamasının beklendiğini duyurmuştu.

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Sağlık Bakanlığı, Güney Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Arjantin'de bir günde yaklaşık 140 bin vaka tespit edildi - Son Dakika
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