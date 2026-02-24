Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Arka Sokaklar\'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
24.02.2026 09:45  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arka Sokaklar\'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haber Videosu

Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde kamuoyunda büyük yankı uyandıran şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne benzer bir olayı işliyor. Yayınlanan fragmanda Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesi ve ardından başlatılan soruşturma göze çarpıyor. Fragmanı izleyenler dizideki karakterin tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çok benzediğini belirtti.

Televizyon ekranlarında 20 sezondur yayın hayatını aralıksız sürdüren Arka Sokaklar'ın 741. bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin yeni bölümünde, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmaya benzer bir vaka konu edinecek. Rıza Baba ve ekibi, ilk bakışta kaza gibi görünen ancak perde arkasında soru işaretleri barındıran olayın izini sürecek.

"GÜLLÜ" DOSYASI AÇILIYOR

Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve Türkiye gündeminde uzun süre yer bulan Güllü'nün ölümü, yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesi iddialarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizinin senaristleri, milyonların yüreğine dokunan bu hikayeyi Arka Sokaklar evrenine taşıdı.

Dizinin fragmanını izleyenler dizideki karakterin, annesinin ölümünden tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'e çok benzediğini ifade etti.

Televizyon, Gündem, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
08:34
Ölüm mangasını yönetiyor Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:32:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.