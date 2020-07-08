'Arkadaş' kitabı Ankara'da öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

'Arkadaş' kitabı Ankara'da öğrencilere dağıtıldı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Şehit Süleyman Can İlkokulunda bir grup öğrenciyle bir araya gelerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların eğitimlerine takviye için çıkarılan 'Arkadaş' adlı kitabı dağıttı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Şehit Süleyman Can İlkokulunda bir grup öğrenciyle bir araya gelerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların eğitimlerine takviye için çıkarılan 'Arkadaş' adlı kitabı dağıttı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Haziran Çarşamba günü tanıtımını yaptığı ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için hazırlanan 'Arkadaş' adlı kitap, 1 Temmuz Çarşamba günü illere gönderilmeye başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim sezonu içerisinde ilkokulda öğrenim gören öğrenciler için çıkarılan kitap ücretsiz olarak dağıtılacak. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da, Şehit Süleyman Can İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek kitabın dağıtımını gerçekleştirdi. Öğrencilerin yaz aylarında sezon içindeki kazanımlarını yitirmemeleri için destek amacıyla çıkarılan 'Arkadaş' adlı kitabı tanıtan Akpınar, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liderliğinde özellikle çocuklarımız için bir çalışma yapıldı. Bu kitabın hazırlanma sürecinde ve içeriğinde bizzat bakanımız liderlik etti. Bugün yurdumuz genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yaklaşık 5 milyon 230 bin kitap basılarak çocuklara ulaştırılmaya devam ediyor. Biz de Ankara'da bir grup öğrencimizi davet ederek kitapların dağıtımını gerçekleştirdik. Umarım Ağustos ayı sonucunda çocuklarımız yeniden örgün eğitime kavuşmuş olur. Tüm okullarımız velilerimize mesaj yoluyla duyuruda bulunuyor. Velilerimiz kendi okullarından ücretsiz bir şekilde kitapları teslim alacaklar" diye konuştu.

"BU KİTABI BİRKAÇ KEZ OKUMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

İlkokuldan mezun olan ve 5'inci sınıfa geçen Rana Uzunpınar, okulların yüz yüze eğitime ara vermesinden sonra çok kitap okuduğunu söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığına 'Arkadaş' adlı kitap için çok teşekkür ederim. Ben bu kitabı birkaç kez okumayı düşünüyorum. Hemen okuyup bırakmayı düşünmüyorum" dedi.

"BENİM DE EVDE BİR ARKADAŞA İHTİYACIM VARDI"

Covid-19 sürecinde EBA TV üzerinden kendi düzeyindeki dersleri takip ettiğini söyleyen Fatma Buğlem Alpınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendi. "Milli Eğitim Bakanımız Selçuk amca" diye hitap ettiği Bakan Selçuk'tan yeni kitap önerileri ve hazırlıkları beklediğini dile getiren Alpınar, "Bizim için bu kitabı hazırlamaları çok güzel bir şey, ben çok mutlu oldum. Zaten benim de evde bir arkadaşa ihtiyacım vardı, o yüzden iyi oldu. Kitabı beğenirsem hemen bitiririm ve tekrar tekrar okurum. Milli Eğitim Bakanımız Selçuk amca, lütfen bize bir kitap daha önererek, yeni bir kitap verebilirseniz çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"BİR BAKANIN EĞİTİME BU KADAR EĞİLDİĞİNİ BEN İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önderliğinde hazırlanan 'Arkadaş' adlı kitabı inceleyerek çok beğendiğini aktaran veli Ayşegül Çelik, "Kitaplarımız bugün gelmiş, biz de kitaplarımızı almaya geldik. Ziya Hocamızın EBA TV'den olan paylaşımlarını çocuğumla birlikte takip ettik ve çok beğendim. Bir bakanımızın eğitime bu kadar eğildiğini ben ilk defa görüyorum. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Bu kitap daha önce PDF olarak öğretmenimiz tarafından bizlere verildi. Bugün ilk defa elimize geçecek. İnşallah okul açılana kadar bunları çözeceğiz. Veli olarak biz de destekleyeceğiz. İnşallah her sene böyle çalışmalar yapılır. Hem okuldaki dersleri destekleyici olacağını düşünüyorum hem de çocukların anlayabileceği bir hitapta yazılmış. Benim bile okumak çok hoşuma gitti. Herkesin aynı anda ortak bir kitaba başlaması ve okul başladığında birlikte yorumlamaları çok faydalı olacak" dedi.

(Emin Kuvat - Cem Geçim/İHA)

Turan Akpınar, Akpınar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Arkadaş' kitabı Ankara'da öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
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