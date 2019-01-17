Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Tüfekle Vurdu

Arkadaşını Tüfekle Vurdu

31 dakika önce

ADIYAMAN'da, Mehmet G. bir süredir anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Yakup G'yi tüfekle yaraladı.

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ADIYAMAN'da, Mehmet G. bir süredir anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Yakup G'yi tüfekle yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Yakup G.'nin iş yerine giderek tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Ö. dışarı çıktı ve aracındaki tüfekle işyerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların omzuna isabet etmesiyle yaralanan Yakup G., yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yakup G.'nin tedavisi sürerken, olayın ardından tüfeğini bırakarak kaçan Mehmet Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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